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У 1730 воронежцев выявили сахарный диабет второго типа

Опасные состояния выявили во время диспансеризации.

Источник: Комсомольская правда

С начала 2026 года при проведении диспансеризации у 1730 жителей Воронежской области выявили сахарный диабет второго типа.

Врачи отмечают, что сахарный диабет и предиабет нередко протекают без ярких симптомов. А диспансеризация помогает выявить болезнь на ранней стадии, чтобы начать лечение раньше и снизить риск осложнений. От сахарного диабета нельзя полностью избавиться, но при своевременном выявлении болезни, подборе диеты и препаратов, а также при полном соблюдении врачебных рекомендаций можно добиться стойкой ремиссии, избежать осложнений и сохранить привычное качество жизни.

Пройти диспансеризацию можно, обратившись в поликлинику по месту жительства.