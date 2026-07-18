В Ханты-Мансийске комплексно обновили гостиницу «Югра»

Гостиницу «Югра» в Ханты-Мансийске капитально отремонтировали, сообщил губернатор Ханты-Мансийского автономного округа Руслан Кухарук. Модернизация туристической инфраструктуры — одна из задач нацпроекта «Туризм и гостеприимство».
Специалисты оборудовали 115 современных номеров, в том числе подготовили специальные варианты для маломобильных гостей. Кроме того, в здании предусмотрены конференц-зал, фитнес-зал и спа-зона. Также рабочие благоустроили прилегающую территорию, установили там лавочки, урны, а еще в гостиничном комплексе разместили ресторан грузинской кухни под брендом Аркадия Новикова.
«К проведению IT-форума завершили капитальный ремонт гостиницы “Югра”. Повышение стандартов сервиса и развитие индустрии гостеприимства — один из приоритетов региональной политики. Мы стремимся создать максимально комфортные условия для участников форума и гостей нашего региона», — написал Руслан Кухарук в социальных сетях.
Национальный проект «Туризм и гостеприимство» помогает развивать инфраструктуру, производить оборудование, готовить кадры для отрасли и продвигать путешествия как по России, так и за рубежом. Туристы получают качественный сервис и отличные впечатления, а бизнес — поддержку государства. Все это делает поездки удобными, безопасными и интересными. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.