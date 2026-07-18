За сутки в Пермском крае потушили три пожара

За минувшие сутки, 17 июля, в Пермском крае пожарно-спасательные подразделения ликвидировали три возгорания. По одному пожару произошло в Перми, Березниковском округе и Пермском муниципальном округе.
По данным регионального управления МЧС, в результате происшествий никто не погиб и не получил травм.
Одновременно в регионе продолжалась профилактическая работа. За день 186 специальных групп, в состав которых вошли 418 человек, провели более 1,5 тысячи обходов жилых домов. Специалисты напомнили правила пожарной безопасности 2 529 жителям и раздали свыше двух тысяч памяток.
В МЧС Пермского края напоминают, что при первых признаках пожара необходимо сразу сообщить об этом по телефонам 01, 101 или 112.