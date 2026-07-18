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Под Красноярском автобус с детьми слетел с дороги в кювет

В Красноярском крае автобус с детьми съехал в кювет по дороге в лагерь.

Источник: Комсомольская правда

18 июля в Красноярском крае автобус с детьми слетел с дороги.

В МВД по Красноярскому краю рассказали, что ДТП случилось на пятом километре трассы Маганск-Береть-Урман на территории Сосновоборского муниципального округа. 70-летний мужчина за рулем автобуса марки HYUNDAI вез школьников из Красноярска в оздоровительный лагерь «Космос». По неизвестной пока причине во время движения он съехал с трассы в правый кювет.

В салоне, помимо водителя, ехали 29 ребят в возрасте от десяти до 13 лет. В аварии никто не пострадал.

Сейчас сотрудники Госавтоинспекции работают на месте происшествия. Они проводят проверку: опрашивают свидетелей и выясняют обстоятельства опасной поездки.