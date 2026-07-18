Под Красноярском автобус с детьми слетел с дороги в кювет

В МВД по Красноярскому краю рассказали, что ДТП случилось на пятом километре трассы Маганск-Береть-Урман на территории Сосновоборского муниципального округа. 70-летний мужчина за рулем автобуса марки HYUNDAI вез школьников из Красноярска в оздоровительный лагерь «Космос». По неизвестной пока причине во время движения он съехал с трассы в правый кювет.