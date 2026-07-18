«Отнюдь не июльская погода»: метеорологи рассказали о предстоящем похолодании в Калининградской области

«Начало следующей недели с большей вероятностью принесёт отнюдь не июльскую погоду с влажной прохладой Лишь к концу недели некоторые расчёты демонстрируют шанс улучшения погоды, вызванный выходом периферии европейского антициклона с двадцатиградусным теплом. Впрочем, для точных прогнозов на эти числа ещё рано, поэтому пока готовимся к дождливой прохладе», — рассказали метеорологи.