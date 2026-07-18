«Отнюдь не июльская погода»: метеорологи рассказали о предстоящем похолодании в Калининградской области

Метеорологи рассказали о предстоящем похолодании в Калининградской области. Ухудшение погоды прогнозируют с понедельника, 20 июля. Об этом сообщили в телеграм-канале «Погода и метеоявления в Калининградской области».
Похолодание связано с влиянием формирующегося циклона у Балтики. Уже с понедельника температура воздуха не будет превышать +16…+19°С. Высока вероятность обильных дождей и усиления ветра.
«Начало следующей недели с большей вероятностью принесёт отнюдь не июльскую погоду с влажной прохладой Лишь к концу недели некоторые расчёты демонстрируют шанс улучшения погоды, вызванный выходом периферии европейского антициклона с двадцатиградусным теплом. Впрочем, для точных прогнозов на эти числа ещё рано, поэтому пока готовимся к дождливой прохладе», — рассказали метеорологи.
Подробный прогноз смотрите в разделе «Погода» на Калининград.Ru. Там представлена информация для городов области, а также точные данные о возможности и интенсивности осадков.