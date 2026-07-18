Поиск Яндекса
Ричмонд
+31°
мгла
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Отнюдь не июльская погода»: метеорологи рассказали о предстоящем похолодании в Калининградской области

Высока вероятность обильных дождей и усиления ветра.

Метеорологи рассказали о предстоящем похолодании в Калининградской области. Ухудшение погоды прогнозируют с понедельника, 20 июля. Об этом сообщили в телеграм-канале «Погода и метеоявления в Калининградской области».

Похолодание связано с влиянием формирующегося циклона у Балтики. Уже с понедельника температура воздуха не будет превышать +16…+19°С. Высока вероятность обильных дождей и усиления ветра.

«Начало следующей недели с большей вероятностью принесёт отнюдь не июльскую погоду с влажной прохладой Лишь к концу недели некоторые расчёты демонстрируют шанс улучшения погоды, вызванный выходом периферии европейского антициклона с двадцатиградусным теплом. Впрочем, для точных прогнозов на эти числа ещё рано, поэтому пока готовимся к дождливой прохладе», — рассказали метеорологи.

Подробный прогноз смотрите в разделе «Погода» на Калининград.Ru. Там представлена информация для городов области, а также точные данные о возможности и интенсивности осадков.

Узнать больше по теме
Калининград: полуэксклав России в окружении стран Евросоюза
Калининград — уникальный российский город, который имеет особое значение в политическом, экономическом и культурном контексте. Этот город, расположенный в самом сердце Европы, остается частью России — эксклавом, отделенным от основной территории страны. В материале — главное об этом населенном пункте.
Читать дальше