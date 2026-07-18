В Ростове на содержание бездомных собак планируют потратить около пяти миллионов

Согласно техническому заданию, подрядчик должен кормить и поить собак, а также ежедневно убирать и регулярно дезинфицировать вольеры. Кормление предусмотрено не реже двух раз в день, при этом для щенков, пожилых животных и собак с хроническими заболеваниями прописаны отдельные рационы. На каждые 50−70 собак должен приходиться минимум один сотрудник. Уборка вольеров проводится ежедневно, дезинфекция — не реже одного раза в месяц.