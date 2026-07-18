11 нижегородских выпускников пересдали ЕГЭ и смогли получить 100 баллов

В Нижегородском регионе 11 выпускников сумели достигнуть наивысшего результата, получив 100 баллов на Едином государственном экзамене. Это стало возможным благодаря пересдаче экзаменов в дополнительные дни. Об этом сообщили в региональном министерстве образования.
Наибольшее число одиннадцатиклассников, добившихся максимальных баллов, зафиксировано по истории — четыре выпускника показали абсолютный результат. По литературе 100 баллов получили трое школьников. Кроме того, высшие оценки были выставлены по английскому языку, обществознанию, профильной математике и информатике.
Среди тех, кому удалось существенно превзойти свои предыдущие показатели, — Артём Грачёв из Володарского района. Изначально он набрал 93 балла по информатике, но после пересдачи он справился со всеми заданиями безупречно, заработав 100 баллов.
Другой впечатляющий пример — Михаил Лаптев, выпускник нижегородской гимназии № 40. Ему после переэкзаменовки удалось повысить свой балл по профильной математике с 99 до 100.
Представители министерства образования Нижегородской области подчеркнули, что право пересдать один из предметов дает выпускникам шанс улучшить свой общий результат и повысить вероятность поступления в желаемое высшее учебное заведение.