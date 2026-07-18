За пределами Солнечной системы у каменистой экзопланеты нашли атмосферу

По словам учёных, у LHS 1140b теоретически могут быть условия, подходящие для жизни. Специалисты говорят о возможном наличии твёрдой поверхности, атмосферы и жидкой воды, защищённой от испарения. Дополнительным плюсом исследователи считают и сравнительно спокойную звезду, которая даёт мало опасных вспышек. Коллин Керубим добавил, что сейчас LHS 1140b выглядит одной из самых многообещающих «лабораторий» для изучения астробиологии и обитаемости планет за пределами Солнечной системы.