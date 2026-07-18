За пределами Солнечной системы у каменистой экзопланеты нашли атмосферу

Астрономы получили подтверждение, что экзопланета LHS 1140b, которую сравнивают с Землёй, окружена газовой оболочкой. Речь идёт о каменистом мире, расположенном в зоне обитаемости своей звезды. Об этом пишет The Guardian.
LHS 1140b открыли в 2017 году. Планета находится в 49 световых годах от Земли, её масса в 5,6 раза больше земной, а радиус примерно на 70% превышает радиус нашей планеты. Она обращается вокруг звезды, которая меньше и тусклее Солнца.
Во время нового исследования учёные наблюдали за LHS 1140b в момент, когда она проходила на фоне своей звезды. Для этого использовали инфракрасный спектрограф телескопа Магеллан в обсерватории Лас-Кампанас в Чили. Полученные данные показали, что планета, вероятно, обладает атмосферой, богатой гелием.
«Это первая подтверждённая наблюдениями атмосфера на каменистой планете в зоне обитаемости за пределами нашей Солнечной системы», — пояснил доктор Коллин Керубим, первый автор исследования, ранее сотрудничавший с Гарвардским университетом.
По словам учёных, у LHS 1140b теоретически могут быть условия, подходящие для жизни. Специалисты говорят о возможном наличии твёрдой поверхности, атмосферы и жидкой воды, защищённой от испарения. Дополнительным плюсом исследователи считают и сравнительно спокойную звезду, которая даёт мало опасных вспышек. Коллин Керубим добавил, что сейчас LHS 1140b выглядит одной из самых многообещающих «лабораторий» для изучения астробиологии и обитаемости планет за пределами Солнечной системы.
Земля может сохранить орбиту и не быть уничтоженной, когда Солнце превратится в красного гиганта. Такой вывод сделали исследователи Лёвенского католического университета, изучив новые данные о приливном трении и темпах потери массы звезды.