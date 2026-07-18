В Октябрьске Самарской области стартовало благоустройство пешеходной зоны

Пешеходная зона на улице Ленина в городе Октябрьске Самарской области преобразится по нацпроекту «Инфраструктура для жизни», сообщили в администрации Октябрьска. Работы на объекте уже стартовали.
Обновление коснется участка от Центральной городской площади до Дома культуры «Железнодорожник». Там уложат новое покрытие, обустроят зоны отдыха и тематические площадки. Специалисты уже демонтировали и вывезли старое асфальтовое покрытие, после чего нанесли разметку будущих пешеходных дорожек и тематических площадок. Одновременно они начали отсыпку песчано-гравийного основания.
В 2026 году в Октябрьске обновят шесть территорий. В частности, специалисты планировали выполнить восстановление амфитеатра на городской набережной рядом с улицей Сплавной, уложить дорожное покрытие на участке от улицы Колхозной до переулка Верхнего, дом 8, а также отремонтировать кровлю гаража для пожарной машины.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.