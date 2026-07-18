В Октябрьске Самарской области стартовало благоустройство пешеходной зоны

В 2026 году в Октябрьске обновят шесть территорий. В частности, специалисты планировали выполнить восстановление амфитеатра на городской набережной рядом с улицей Сплавной, уложить дорожное покрытие на участке от улицы Колхозной до переулка Верхнего, дом 8, а также отремонтировать кровлю гаража для пожарной машины.