Народные приметы на 19 июля: сегодня нельзя заниматься домашними заготовками

Сегодня нельзя заниматься домашними заготовками, по поверьям, они быстро испортятся. Женщинам сегодня лучше не работать, считается, что у тех, кто будет трудиться, жизнь пойдет наперекосяк. Матерям сегодня запрещено обижать дочерей, плохо о них отзываться, чтобы не расстроить судьбу девочек и девушек. Девушкам не стоит смотреться в зеркало, чтобы не потерять красоту и молодость.