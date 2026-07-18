Народные приметы на 19 июля: сегодня нельзя заниматься домашними заготовками

Сегодня по народному календарю Сысоев день. К этому дню старались завершить посевные работы, чтобы начать подготовку к сбору урожая. На Сысоя приступали к чистке погребов. Заниматься этим мог только хозяин дома, женщин к такой работе не допускали. По поверьям, в погребе обитал подполяник, с которым мог справиться только глава семьи. Особенно дух не любил молодых девушек.
Сегодня с раннего утра надо умыться росой и промокнуть ею волосы. Считается, что такой уход сделает кожу гладкой и чистой, а волосы — густыми и блестящими. Полезно пройтись босиком по росе, чтобы укрепить здоровье.
Сегодня нельзя заниматься домашними заготовками, по поверьям, они быстро испортятся. Женщинам сегодня лучше не работать, считается, что у тех, кто будет трудиться, жизнь пойдет наперекосяк. Матерям сегодня запрещено обижать дочерей, плохо о них отзываться, чтобы не расстроить судьбу девочек и девушек. Девушкам не стоит смотреться в зеркало, чтобы не потерять красоту и молодость.
Решение сложных проблем лучше отложить на другой день, чтобы они не усугубились. Сегодня нельзя охотиться.
Народные приметы на 19 июля:
— облака желтого оттенка — к скорому дождю;
— месяц отливал зеленым цветом — к дождям, белым — к ясным, но прохладным дням;
— огромный месяц окутан туманом — к похолоданию.
Источник: iz.ru.