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Народные приметы на 19 июля: сегодня нельзя заниматься домашними заготовками

Девушкам сегодня лучше не смотреться в зеркало.

Источник: Хабаровский край сегодня

Сегодня по народному календарю Сысоев день. К этому дню старались завершить посевные работы, чтобы начать подготовку к сбору урожая. На Сысоя приступали к чистке погребов. Заниматься этим мог только хозяин дома, женщин к такой работе не допускали. По поверьям, в погребе обитал подполяник, с которым мог справиться только глава семьи. Особенно дух не любил молодых девушек.

Сегодня с раннего утра надо умыться росой и промокнуть ею волосы. Считается, что такой уход сделает кожу гладкой и чистой, а волосы — густыми и блестящими. Полезно пройтись босиком по росе, чтобы укрепить здоровье.

Сегодня нельзя заниматься домашними заготовками, по поверьям, они быстро испортятся. Женщинам сегодня лучше не работать, считается, что у тех, кто будет трудиться, жизнь пойдет наперекосяк. Матерям сегодня запрещено обижать дочерей, плохо о них отзываться, чтобы не расстроить судьбу девочек и девушек. Девушкам не стоит смотреться в зеркало, чтобы не потерять красоту и молодость.

Решение сложных проблем лучше отложить на другой день, чтобы они не усугубились. Сегодня нельзя охотиться.

Народные приметы на 19 июля:

— облака желтого оттенка — к скорому дождю;

— месяц отливал зеленым цветом — к дождям, белым — к ясным, но прохладным дням;

— огромный месяц окутан туманом — к похолоданию.

Источник: iz.ru.