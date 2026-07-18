В Пензенской области обновили приемное отделение Белинской больницы

Приемное отделение Белинской районной больницы в Пензенской области отремонтировали по нацпроекту «Продолжительная и активная жизнь». Там уже начали прием пациентов, сообщили в министерстве здравоохранения региона.
Ремонт провели в помещениях, где пациенты проходят первичный осмотр при поступлении в больницу. Специалисты выполнили отделочные работы, заменили напольные покрытия и систему освещения.
С 2024 года в больнице проводится капитальный ремонт пятиэтажного лечебного корпуса. Уже отремонтированы фасад, входная группа, кровля, пятый этаж и правое крыло четвертого этажа. На первом обновлены кабинеты эндоскопии, ультразвуковой и функциональной диагностики.
Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.