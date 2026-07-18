Эксперт Корженков допустил афтершоки после землетрясения в Новосибирской области

Корженков подчеркнул, что землетрясение могло напугать местных жителей, поскольку при таких событиях может смещаться мебель, звенеть окна и падать посуда с полок. При этом, по его словам, ничего необычного для региона в произошедшем нет. «Это, вообще говоря, нормальное событие для этого региона. Хорошо, что оно не частое, но и не думаю, что это форшок», — сказал он.