Эксперт Корженков допустил афтершоки после землетрясения в Новосибирской области

МОСКВА, 18 июля. /ТАСС/. Небольшие афтершоки могут сохраняться несколько недель после землетрясения магнитудой 5,3 в районе Карасука Новосибирской области, при этом более сильный толчок крайне маловероятен. Об этом сообщил ТАСС заведующий лабораторией палеосейсмологии и палеогеодинамики ИФЗ РАН, доктор геолого-минералогических наук Андрей Корженков.
«Конечно же, когда происходят такие землетрясения с такой магнитудой, обычно они никогда не происходят в одиночку. Поэтому небольшие афтершоки будут», — сказал он.
По словам Корженкова, землетрясение произошло в зоне контакта Евразийской плиты и горного сооружения Алтая. Этот участок, отметил специалист, является активным, хотя не на столько, как некоторые разломы Алтая. «Тем не менее по нему тоже проходят землетрясения. Может быть, гораздо реже, и магнитуда их небольшая сравнительно, 5,3. На самом деле это серьезная магнитуда», — пояснил он.
Ученый отметил, что при неглубоком гипоцентре землетрясение такой магнитуды может привести к серьезным разрушениям на поверхности. Однако в данном случае гипоцентр находился глубоко, поэтому, по его оценке, сейсмическая интенсивность на поверхности была обычной для таких событий — около 6−7 баллов по шкале MSK-64. При такой интенсивности, сказал Корженков, могут повреждаться печи, падать трубы, появляться трещины в зданиях, построенных без учета сейсмической опасности.
Корженков подчеркнул, что землетрясение могло напугать местных жителей, поскольку при таких событиях может смещаться мебель, звенеть окна и падать посуда с полок. При этом, по его словам, ничего необычного для региона в произошедшем нет. «Это, вообще говоря, нормальное событие для этого региона. Хорошо, что оно не частое, но и не думаю, что это форшок», — сказал он.
Эксперт добавил, что возникновение более сильного землетрясения после произошедшего крайне маловероятно. Он пояснил, что форшоки обычно происходят за часы до главного толчка, а для этой территории неизвестно о крупных сильных толчках.
О землетрясении.
Землетрясение магнитудой 5,3 произошло в районе города Карасук Новосибирской области, где расположен железнодорожный узел Западно-Сибирской железной дороги. Как сообщили в Алтае-Саянском филиале Единой геофизической службы РАН, сейсмособытие было зафиксировано рядом с городом. В пресс-службе ГУ МЧС России по Новосибирской области уточнили ТАСС, что объекты жизнеобеспечения работают в штатном режиме, разрушений и пострадавших нет.