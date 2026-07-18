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Уфимский университет науки и технологий открыл совместный институт в Китае

Партнером проекта выступил вуз в Чанчжоу.

Источник: Национальные проекты России

Уфимский университет науки и технологий (УУНиТ) и Чанчжоуский университет открыли совместный институт в Чанчжоу (Китай), сообщили в Министерстве просвещения Республики Башкортостан. Такая работа отвечает задачам нацпроекта «Молодёжь и дети».

Занятия в институте начнутся уже в сентябре. В 2026 году набор будет проходить для китайских абитуриентов. Обучение будут вести как уфимские, так и чанчжоуские преподаватели.

В текущем году планируется принять 240 человек по 4 направлениям подготовки: материаловедение, энерго- и ресурсосберегающие процессы в химии и нефтехимии, автоматизация производств и математическое обеспечение информационных систем. Выпускники института получат двойные дипломы, которые будут официально признавать в России и в Китае.

Нацпроект «Молодёжь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.