Уфимский университет науки и технологий открыл совместный институт в Китае

Уфимский университет науки и технологий (УУНиТ) и Чанчжоуский университет открыли совместный институт в Чанчжоу (Китай), сообщили в Министерстве просвещения Республики Башкортостан. Такая работа отвечает задачам нацпроекта «Молодёжь и дети».
Занятия в институте начнутся уже в сентябре. В 2026 году набор будет проходить для китайских абитуриентов. Обучение будут вести как уфимские, так и чанчжоуские преподаватели.
В текущем году планируется принять 240 человек по 4 направлениям подготовки: материаловедение, энерго- и ресурсосберегающие процессы в химии и нефтехимии, автоматизация производств и математическое обеспечение информационных систем. Выпускники института получат двойные дипломы, которые будут официально признавать в России и в Китае.
Нацпроект «Молодёжь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.