Поиск Яндекса
Ричмонд
+31°
мгла
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Сергиевском районе Самарской области отремонтировали дорогу к школе

На участке протяженностью 6,7 км обновили покрытие, укрепили обочины и нанесли разметку.

Участок дороги Сергиевск — Большая Чесноковка — Кандабулак — Красносельское привели в нормативное состояние в Сергиевском районе Самарской области. Работы прошли по национальному проекту «Инфраструктура для жизни», сообщили в министерстве транспорта и автомобильных дорог региона.

Специалисты обновили участок протяженностью 6,7 км. Там уложили выравнивающий и верхний слои дорожного покрытия, укрепили обочины и нанесли разметку термопластиком.

Отмечается, что эта дорога является маршрутом школьного автобуса, который ежедневно доставляет детей из Ровного, Спасского и Кандабулака в Красносельскую общеобразовательную школу. Более 500 м обновленной дороги проходят по Советской — главной улице села Красносельского.

Всего в этом году в Сергиевском районе приведут в нормативное состояние два участка региональных дорог общей протяженностью почти 10 км. Помимо трассы к Красносельскому специалисты отремонтируют дорогу «Кинель — Черкассы — Урал» — Захаркино (3,28 км), которая также является школьным маршрутом и единственной дорогой, связывающей село Захаркино с районным центром.

Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.