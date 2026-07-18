В Сергиевском районе Самарской области отремонтировали дорогу к школе

Участок дороги Сергиевск — Большая Чесноковка — Кандабулак — Красносельское привели в нормативное состояние в Сергиевском районе Самарской области. Работы прошли по национальному проекту «Инфраструктура для жизни», сообщили в министерстве транспорта и автомобильных дорог региона.
Специалисты обновили участок протяженностью 6,7 км. Там уложили выравнивающий и верхний слои дорожного покрытия, укрепили обочины и нанесли разметку термопластиком.
Отмечается, что эта дорога является маршрутом школьного автобуса, который ежедневно доставляет детей из Ровного, Спасского и Кандабулака в Красносельскую общеобразовательную школу. Более 500 м обновленной дороги проходят по Советской — главной улице села Красносельского.
Всего в этом году в Сергиевском районе приведут в нормативное состояние два участка региональных дорог общей протяженностью почти 10 км. Помимо трассы к Красносельскому специалисты отремонтируют дорогу «Кинель — Черкассы — Урал» — Захаркино (3,28 км), которая также является школьным маршрутом и единственной дорогой, связывающей село Захаркино с районным центром.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.