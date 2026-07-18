В Сергиевском районе Самарской области отремонтировали дорогу к школе

Всего в этом году в Сергиевском районе приведут в нормативное состояние два участка региональных дорог общей протяженностью почти 10 км. Помимо трассы к Красносельскому специалисты отремонтируют дорогу «Кинель — Черкассы — Урал» — Захаркино (3,28 км), которая также является школьным маршрутом и единственной дорогой, связывающей село Захаркино с районным центром.