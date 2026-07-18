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В Калининградской области военные отработали защиту объектов Балтийского флота от БПЛА ночью

Специалисты учились обнаруживать, распознавать и поражать малогабаритные воздушные цели.

Источник: Клопс.ru

В Калининградской области прошла плановая тренировка с участием подразделений охраны военных объектов и постов воздушного наблюдения Балтийского флота. Основной задачей стала отработка действий при атаке беспилотников на объекты военной инфраструктуры в ночных условиях. Об этом сообщила пресс-служба Балтфлота.

Во время занятий на полигоне военнослужащие в вечернее время отрабатывали обнаружение, классификацию и поражение малогабаритных воздушных целей, имитировавших беспилотные летательные аппараты самолётного типа условного противника. Для этого использовали зенитные спаренные 25-мм артиллерийские установки и 12,7-мм крупнокалиберные пулемёты «Утёс».

В качестве мишеней на тренировке применялись осветительные снаряды, выпущенные из самоходной гаубицы «Гвоздика», а также зонды и другие специализированные цели. В пресс-службе отметили, что такие мероприятия помогают совершенствовать навыки личного состава и налаживать взаимодействие между различными подразделениями в условиях современных угроз.

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