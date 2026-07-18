Центр здоровья ульяновской поликлиники № 5 получил новое оборудование

Новое оборудование получил Центр здоровья городской поликлиники № 5 в Ульяновске, сообщили в министерстве здравоохранения региона. Улучшение качества оказания медицинской помощи — одна из задач национального проекта «Продолжительная и активная жизнь».
Учреждение получило еще 13 единиц современного медицинского оборудования. В перечень вошли весы, ростомер, устройство для психофизиологического тестирования, ручные и становые динамометры, компьютерный фотоплетизмограф, по два прибора для измерения артериального давления и определения уровня сахара в крови. Обследование на новом оборудовании уже прошли 675 человек.
«Наша цель — выявлять факторы риска развития заболеваний, когда человек еще не чувствует ухудшения состояния. Очень важно проходить диспансеризацию. Примерно 80% жителей области прошли диспансеризацию или профосмотры в прошлом году. В этом году планируем охватить не менее 500 тысяч человек», — отметила заместитель председателя правительства Ульяновской области Анна Тверскова.
Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.