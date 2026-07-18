Около 5 млн рублей выделят в Ростове на содержание бездомных собак

В обязанности подрядчика входит полный комплекс ухода за собаками: регулярное кормление и обеспечение водой, ежедневная уборка и периодическая дезинфекция вольеров. Собак будут кормить не менее двух раз в день, при этом для отдельных категорий животных — щенков, пожилых собак и питомцев с хроническими заболеваниями — предусмотрены специальные рационы.