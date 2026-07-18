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Около 5 млн рублей выделят в Ростове на содержание бездомных собак

Об этом говорится на сайте госзакупок.

В Ростове‑на‑Дону стартовал электронный аукцион на оказание услуг по содержанию бездомных собак — начальная стоимость контракта достигает почти 5 миллионов рублей. Данные размещены на сайте госзакупок.

Заказчиком выступает МКУ «Центр по обеспечению численности безнадзорных животных». Объём услуг рассчитан на 16 200 условных единиц содержания, а размещаться животные будут в приюте «ЦБЖ» на улице Портовой.

В обязанности подрядчика входит полный комплекс ухода за собаками: регулярное кормление и обеспечение водой, ежедневная уборка и периодическая дезинфекция вольеров. Собак будут кормить не менее двух раз в день, при этом для отдельных категорий животных — щенков, пожилых собак и питомцев с хроническими заболеваниями — предусмотрены специальные рационы.

Техническое задание также регламентирует кадровое обеспечение: на каждые 50−70 собак должен быть выделен как минимум один сотрудник. Дезинфекцию вольеров требуется проводить не реже раза в месяц, а уборку — каждый день.