В Индии при пожаре на фабрике фейерверков погибли восемь человек

Пожар на фабрике фейерверков в Индии.
В индийском городе Ахмедабад на нелегальной фабрике по производству фейерверков произошел крупный пожар. Погибли восемь человек, еще девять получили тяжелые ранения, сообщает телеканал NDTV.
«Пострадавших доставили в городскую больницу и больницу местного самоуправления в Манинагаре для лечения. Власти опасаются, что число погибших может возрасти», — говорится в материале.
Инцидент произошел на фабрике Talent Fireworks в районе Рамол-Гатрад. Как передает NDTV, предприятие работало на открытом поле, его лицензия была отозвана муниципальными властями.
Сигнал о возгорании поступил в 3:30 утра по местному времени (1:00 мск). На место прибыли пожарные расчеты и полиция. Причины пожара пока устанавливаются.
Премьер-министр Индии Нарендра Моди выразил соболезнования семьям погибших и объявил о выплате компенсации в размере 2 тыс. рупий (около 165 тыс. руб.) каждой семье.
«Глубоко опечален известием о гибели людей в результате аварии на заводе по производству фейерверков в Ахмедабаде, штат Гуджарат. Мои соболезнования семьям пострадавших в этот час скорби», — говорится в сообщении канцелярии премьера.
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