В мордовском селе Сосуновка стартовал ремонт участка дороги

Участок дороги начали ремонтировать в селе Сосуновка Республики Мордовии по нацпроекту «Инфраструктура для жизни». Специалисты приведут в порядок отрезок с 9-го по 10-й километр маршрута Атяшево — Козловка — Ушаковка — Сосуновка, сообщили в государственном комитете по транспорту и дорожному хозяйству региона.
На данном этапе представители подрядчика укладывают на участке новое щебеночное основание. Все работы на объекте планируется завершить до конца сентября этого года.
Всего в этом году ремонт затронет 26,4 км маршрутов. За период с 2026 по 2028 год запланировано привести в нормативное состояние 208 км дорожного полотна.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.