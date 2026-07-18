Какой сегодня праздник: День металлурга

День металлурга — это профессиональный праздник, посвящённый работникам металлургической отрасли. Праздник был учреждён в 1957 году по решению Президиума Верховного Совета СССР. Его учредили в знак признания важности металлургической промышленности для экономики страны — в том числе в годы восстановления после Великой Отечественной войны. Металлурги обеспечивали производство техники и оружия, а позже активно участвовали в восстановлении разрушенных городов и предприятий. В этот день поздравляют всех, кто связан с металлургией: работников металлургических и горно-обогатительных комбинатов (сталеваров, прокатчиков, литейщиков, горняков), инженеров и технологов. Металлургия остаётся одной из ключевых отраслей экономики, обеспечивающей сырьём машиностроение, строительство и другие сферы.
День новых друзей, который отмечают 19 июля, — неофициальный праздник. Его главная идея — напомнить о ценности общения и важности дружбы. День призывает выйти за рамки привычного круга общения: познакомиться с новыми людьми, возобновить контакт со старыми знакомыми или просто проявить внимание к тем, кто рядом. Жизнь часто идёт по одному и тому же сценарию, и День новых друзей — повод нарушить рутину: заговорить с незнакомцем, присоединиться к группе по интересам или возобновить общение со старым приятелем. Новые друзья приносят свежие взгляды, идеи и опыт — это помогает развиваться и видеть мир шире. Дружба даёт эмоциональную опору, а создание новых связей укрепляет чувство общности.
День пирожков с малиновым вареньем Его начали отмечать примерно с 2015 года — он посвящён любимому лакомству: домашним пирожкам с ароматным малиновым вареньем. Главная идея — создать атмосферу уюта и радости, вспомнить вкус детства и насладиться простыми, но тёплыми моментами жизни. Пирожки с малиновым вареньем — традиционное русское угощение, а июль — время, когда малина поспевает в садах, а варенье готовят впрок. В этот день можно собраться с семьёй или друзьями за чаепитием, поделиться рецептами или вместе заняться приготовлением пирожков. Праздник напоминает о домашних кулинарных ритуалах, которые создают ощущение тепла и защищённости.