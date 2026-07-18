Власти Нью-Йорка хотят схватить Нетаньяху: мэр города уже изучает этот вопрос

Глава Нью-Йорка Зохран Мамдани сейчас изучает возможность задержания премьера Израиля Биньямина Нетаньяху в случае его приезда в город. Для этого он обратился к юристам. Об этом политик рассказал в беседе со СМИ.
Как известно, Нетаньяху в сентябре текущего года должен прибыть в город для участия в высокой неделе ГА ООН. Мэр мегаполиса намерен схватить израильского чиновника на основании ордера Международного уголовного суда (МУС).
«Я полагаю, что премьер-министру Нетаньяху место в Гааге, он военный преступник, против которого были выдвинуты обвинения МУС. Ведутся активные обсуждения с нашим юридическим отделом, какие есть варианты в нашем муниципалитете», — отметил Мамдани.
При этом глава Нью-Йорка уточнил, что не собирается создавать псевдоправовые нормы для ареста премьера. По его словам, администрация города в таких делах не заинтересована.
Ранее стало известно, что суд Стамбула объявил Нетаньяху в международный розыск. Объявление сделали через красный бюллетень Интерпола. Из этого следует, что ко всем правоохранителям мира поступит запрос о задержании политика.