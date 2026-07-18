Детский омбудсмен нагрянет в волгоградское село, прогремевшее травлей ученицы

— Я этой ситуацией занималась ещё в апреле 2026 года, когда ко мне обратилась мама девочки. Тогда район сообщил, что всё улажено и достигнуто взаимопонимание с девочкой. Я была очень удивлена, когда узнала, что конфликт приобрёл такие обороты. На текущий момент уже запланировали выезд в район в ближайшие недели. У нас в команде есть очень хорошие психологи, медиаторы. Поработает с обеими сторонами, уверена, что сможем разрешить ситуацию и сделать так, чтобы несовершеннолетняя смогла комфортно и ничего не опасаясь окончить 11-й класс, — подчеркнула уполномоченный по правам ребёнка Волгоградской области.