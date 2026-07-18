Житель Губахи возместил ущерб за хищение железнодорожных путей

Трое жителей города заранее договорились совершить преступление и разобрать на части железнодорожные пути, принадлежавшие государственному учреждению. Один из участников группы подготовил оборудование для демонтажа: газовые баллоны с кислородом и пропаном, специальный шланг с горелкой, а также предоставил грузовой автомобиль для перевозки похищенного металла. Кроме того, он организовал работу сообщников и занимался продажей лома.