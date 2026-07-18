В Амурской области построят новый корпус Белогорской больницы

Терапевтический корпус Белогорской межрайонной больницы возведут в Амурской области при поддержке национального проекта «Продолжительная и активная жизнь». Трехэтажное здание рассчитано на 70 коек круглосуточного пребывания, сообщили в правительстве региона.
Новый корпус строят вплотную к существующему хирургическому отделению. Прежнее строение на этом месте демонтировали. В медучреждении появятся койки кардиологического, неврологического, терапевтического, паллиативного и гериатрического профилей. Кроме того, там оборудуют три палаты интенсивной терапии на шесть коек, кабинеты УЗИ и функциональной диагностики, зал лечебной физической культуры, зону для дистанционного консультирования пациентов с использованием телемедицины, а также централизованное стерилизационное отделение.
«На первом этаже нового корпуса разместится приемно-диагностическое отделение для пациентов терапевтического профиля. Компьютерный томограф, лаборатория будут использоваться совместно с травматологическим центром хирургического корпуса. Это значительно ускорит постановку диагнозов», — отметил главный врач Белогорской межрайонной больницы Виктор Бардов.
Кроме того, в этом году в регионе начнется строительство 13 фельдшерско-акушерских пунктов и 2 врачебных амбулаторий в селах Новогеоргиевка, Петруши, Гудачи, Сапроново, Молчаново, Усть Уркима, Новомихайловка, Максимовка, Правовосточное, Поляна, Белогорка и Лохвицы, в поселке Златоустовск, а также в Нововоскресеновке и Поздеевке.
Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.