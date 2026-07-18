В Амурской области построят новый корпус Белогорской больницы

Новый корпус строят вплотную к существующему хирургическому отделению. Прежнее строение на этом месте демонтировали. В медучреждении появятся койки кардиологического, неврологического, терапевтического, паллиативного и гериатрического профилей. Кроме того, там оборудуют три палаты интенсивной терапии на шесть коек, кабинеты УЗИ и функциональной диагностики, зал лечебной физической культуры, зону для дистанционного консультирования пациентов с использованием телемедицины, а также централизованное стерилизационное отделение.