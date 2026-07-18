Трое детей и двое взрослых оказались на тонущем катамаране на Нарочи.
Как сообщает ОСВОД Беларуси, работники спасательной станции «Зубренок», которая расположена на побережье озера Нарочь и контролирует акваторию одноименного детского лагеря, спасли пять человек на катамаране.
«Катамаран набрал большое количество воды и начал тонуть, людей эвакуировали на спасательном катере и доставили на берег», — говорят в ОСВОД.
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