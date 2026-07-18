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Трое детей и двое взрослых оказались на тонущем катамаране на Нарочи

Пять человек оказались на тонущем катамаране на Нарочи.

Источник: Комсомольская правда

Трое детей и двое взрослых оказались на тонущем катамаране на Нарочи.

Как сообщает ОСВОД Беларуси, работники спасательной станции «Зубренок», которая расположена на побережье озера Нарочь и контролирует акваторию одноименного детского лагеря, спасли пять человек на катамаране.

«Катамаран набрал большое количество воды и начал тонуть, людей эвакуировали на спасательном катере и доставили на берег», — говорят в ОСВОД.

Тем временем «Белоруснефть» высказалась о лимитах на бензин и дефиците топлива в стране. Кроме того, о ситуации с топливом в Беларуси и регионе сделал заявление президент Беларуси Александр Лукашенко.

Еще Минобразования назвало топ специальностей в белорусских вузах с конкурсом более пяти человек на место.

Также сообщалось, что ровно половина работников в Беларуси зарабатывает меньше этой суммы.

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