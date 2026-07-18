В США человекоподобные роботы впервые удалили желчный пузырь у живых свиней

Как отмечают авторы эксперимента, роботизированные системы уже применяются в медицине, однако возможности именно человекоподобных андроидов раньше не проверяли. Новая работа должна показать, могут ли такие машины стать помощниками хирургов и частично снизить нагрузку на врачей, которые часто сталкиваются с переутомлением и выгоранием.