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В Сочи на курорте «Роза Хутор» открыли панорамное колесо обозрения

С высоты можно увидеть Главный Кавказский хребт и горные ущелья.

Панорамное колесо обозрения появилось на курорте «Роза Хутор» в Сочи в соответствии с целями нацпроекта «Туризм и гостеприимство». Об этом сообщили в городском агентстве инноваций и коммуникаций.

Аттракцион высотой 51 метр установили на берегу реки Мзымты. Он совершает полный круг за 12−15 минут. Кабины оснащены системой кондиционирования и аудиогидом. С высоты для посетителей открывается панорама Главного Кавказского хребта и горных ущелий.

«Открытие нового объекта туристического показа — панорамного колеса обозрения на “Роза Хутор” — делает курорт еще более привлекательным для семейного отдыха, расширяет географию впечатлений и дарит радость как нашим юным гостям, так и взрослым. Сочи продолжает развиваться как всесезонный центр туризма, и новые туристические объекты — тому лучшее подтверждение», — отметил заместитель главы администрации Сочи Сергей Сомко.

Национальный проект «Туризм и гостеприимство» помогает развивать инфраструктуру, производить оборудование, готовить кадры для отрасли и продвигать путешествия как по России, так и за рубежом. Туристы получают качественный сервис и отличные впечатления, а бизнес — поддержку государства. Все это делает поездки удобными, безопасными и интересными. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.