Самарцам назвали самые высокооплачиваемые вакансии июля

Больше всех в регионе готовы платить водителям погрузчика — от 110 до 126 тысяч рублей. На втором месте — менеджеры по продажам банковских услуг с доходом от 100 тысяч. Третью строчку делят специалист по выкупу автомобилей (от 100 тысяч) и литейщик-разливщик металлов (от 90 до 110 тысяч). Замыкает пятёрку технолог с зарплатой 88 тысяч рублей. Сообщает SuperJob.