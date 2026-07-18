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Самарцам назвали самые высокооплачиваемые вакансии июля

В Самаре больше всех готовы платить водителям погрузчика — до 126 тыс. руб. Вторые — менеджеры по продажам.

Источник: Комсомольская правда

Аналитики составили рейтинг самых высокооплачиваемых вакансий июля в Самарской области. Специалисты изучили тысячи предложений в разных сферах — от медицины и промышленности до строительства, продаж и IT.

Больше всех в регионе готовы платить водителям погрузчика — от 110 до 126 тысяч рублей. На втором месте — менеджеры по продажам банковских услуг с доходом от 100 тысяч. Третью строчку делят специалист по выкупу автомобилей (от 100 тысяч) и литейщик-разливщик металлов (от 90 до 110 тысяч). Замыкает пятёрку технолог с зарплатой 88 тысяч рублей. Сообщает SuperJob.

Эксперты отмечают: в Самарской области стабильно высокий спрос на рабочие специальности. Промышленность растёт, поэтому металлургам и машиностроителям платят достойно.