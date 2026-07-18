Wildberries опровергла слухи о нарушениях при эвакуации на складе в Электростали

Компания Wildberries и Russ опровергла сообщения о нарушениях при эвакуации на складе в подмосковной Электростали. Представители объединенной компании заявили, что информация, распространяемая в некоторых Telegram-каналах, не соответствует действительности.
РВБ подчеркнула, что во время ударов Вооруженных сил Украины на логистические объекты в Электростали и Котовске штатно и своевременно сработали все системы аварийной автоматики и контроля доступа, обеспечив безопасность персонала, передает ТАСС.
Ночью 18 июля украинские дроны атаковали два логистических центра Wildberries в Московской и Тамбовской областях. На складе в Котовске погибли семь человек, работавших в ночную смену, еще 25 пострадали. В Электростали же на складе площадью больше 360 тысяч квадратных метров ранения получили 37 человек, один погиб.
Глава объединенной компании Wildberries и Russ Татьяна Ким сообщила, что семьи работников Wildberries, погибших при ударе ВСУ, получат от компании два миллиона рублей, пострадавшие в тяжелом состоянии — один миллион рублей. Она добавила, что компания «прорабатывает объемы выплат продавцам и другие меры финансовой поддержки».