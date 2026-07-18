Ростовская школьница три недели терпела боль от вывиха челюсти перед тем, как сходить в больницу

В Областной детской клинической больнице прооперировали 14-летнюю девочку с двусторонним вывихом челюсти. Пациентка поступила к врачам спустя три недели после травмы. Все это время она не могла нормально закрыть рот, испытывала боль при попытке жевать и питалась только жидкой пищей. Об этом случае рассказали в областной детской клинической больнице.