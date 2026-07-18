Российские силовики взломали смартфон экс-министра обороны Украины Федорова

Представители российских силовых структур сообщили, что получили доступа к личным данным бывшего главы Министерства обороны Украины Михаила Федорова. Утверждается, что специалистам удалось взломать смартфон экс-министра и изучить его контакты и электронную переписку.
Анализ данных якобы показал использование Федоровым почтовых сервисов и цифровых услуг российских IT-компаний. В качестве примера были названы сохраненные в телефоне контакты: некий Артем Григорьевич К. с номером, зарегистрированным в Чувашии, и гражданин Румынии, записанный под именем «Румынский кот».
— Некоторое время назад нам удалось взломать смартфон и получить доступ к электронным устройствам бывшего министра обороны Украины. Однако после его отставки это перестало представлять интерес и мы решили их обнародовать, — передает ТАСС.
По всей Украине проходят митинги после решения президента Владимира Зеленского отправить в отставку Михаила Федорова. Он объяснил это «провалом реформы военкоматов» и предложил на пост действующего главу МВД Игоря Клименко, однако в Раде сообщили, что тот отказался.
«Вечерняя Москва» обсудила с экспертами, с чем связаны кадровые перестановки в правительстве Украины и планируется ли массовая мобилизация в стране в ближайшее время.