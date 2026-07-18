Поиск Яндекса
Ричмонд
+31°
мгла
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Российские силовики взломали смартфон экс-министра обороны Украины Федорова

Представители российских силовых структур сообщили, что получили доступа к личным данным бывшего главы Министерства обороны Украины Михаила Федорова. Утверждается, что специалистам удалось взломать смартфон экс-министра и изучить его контакты и электронную переписку.

Представители российских силовых структур сообщили, что получили доступа к личным данным бывшего главы Министерства обороны Украины Михаила Федорова. Утверждается, что специалистам удалось взломать смартфон экс-министра и изучить его контакты и электронную переписку.

Анализ данных якобы показал использование Федоровым почтовых сервисов и цифровых услуг российских IT-компаний. В качестве примера были названы сохраненные в телефоне контакты: некий Артем Григорьевич К. с номером, зарегистрированным в Чувашии, и гражданин Румынии, записанный под именем «Румынский кот».

— Некоторое время назад нам удалось взломать смартфон и получить доступ к электронным устройствам бывшего министра обороны Украины. Однако после его отставки это перестало представлять интерес и мы решили их обнародовать, — передает ТАСС.

По всей Украине проходят митинги после решения президента Владимира Зеленского отправить в отставку Михаила Федорова. Он объяснил это «провалом реформы военкоматов» и предложил на пост действующего главу МВД Игоря Клименко, однако в Раде сообщили, что тот отказался.

«Вечерняя Москва» обсудила с экспертами, с чем связаны кадровые перестановки в правительстве Украины и планируется ли массовая мобилизация в стране в ближайшее время.

Узнать больше по теме
Чувашия: республика на берегах Волги с богатой историей и самобытной культурой
Чувашская Республика, или Чувашия, — субъект Российской Федерации, расположенный в центре европейской части страны. Регион известен древними традициями, развитой промышленностью, сельским хозяйством и уникальной культурой чувашского народа. Столицей республики являются Чебоксары — один из крупнейших городов Поволжья. Собрали все самое главное.
Читать дальше