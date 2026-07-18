Летчика и блогера Алексея Земцова приговорили к трем года колонии

На видеозаписях Земцов рассказал о конфликтах на службе и неудачах в личной жизни. В частности, он сообщил, что осенью 2025 года, вернувшись из служебной командировки, узнал об измене жены. Тогда он вывез ее любовника в лес и избил. После этого против блогера завели уголовное дело, и он несколько месяцев провел в СИЗО. Кроме того, как утверждал Земцов, ему вменяли дискредитацию Вооруженных сил России.