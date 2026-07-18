Президент Венгрии подписал предусматривающую его отставку поправку к Конституции

Президент Венгрии Тамаш Шуйок подписал 17-ю поправку к конституции, предусматривающую его отстранение от должности.
«17-я поправка является нарушением действующего Основного закона. Однако, прислушавшись к голосу совести, я ее подписал», — сказал глава государства в видеообращении, которое транслировалось национальными телеканалами.
Он отметил, что его подпись служит окончательным свидетельством полного и непоколебимого уважения к институту президентства и приверженности неукоснительному соблюдению Основного закона Венгрии.
Шуйок подчеркнул, что эта поправка остается непреложным доказательством того, что фундаментальные ценности свободного общества были попраны ради политической власти.
Как писал сайт KP.RU, 14 июля парламент Венгрии принял 17-ю поправку к конституции, которая предусматривает отстранение президента Шуйока и ограничение депутатских сроков.
Законопроект был внесен премьер-министром страны Петером Мадьяром 4 июля. Проект поддержали 139 депутатов от его партии «Тиса», против выступили лишь шесть парламентариев.