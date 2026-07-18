Основатель физфака СамГУ Александр Бирюков скончался в Самаре

С 1969 года он стоял у истоков создания физфака, заведовал кафедрой общей и теоретической физики, позже работал профессором в Самарском университете путей сообщения. Окончил Саратовский государственный университет в 1966 году, защитил кандидатскую диссертацию в 1971-м. Его научное наследие — более 200 публикаций по квантовой теории, статистической физике, термодинамике и квантовой оптике.