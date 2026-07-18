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В Домодедово провели дезинсекцию массажных кресел после жалобы на клопов

В московском аэропорту Домодедово приостановили эксплуатацию массажных кресел после того, как одного из пассажиров укусил клоп.

Источник: РБК

В московском аэропорту Домодедово приостановили эксплуатацию массажных кресел после того, как одного из пассажиров укусил клоп. Об этом сообщило управление Роспотребнадзора по Московской области в телеграм-канале.

Инцидент произошел 15 июля. В здравпункт аэропорта обратился пострадавший, который рассказал, что во время отдыха в массажном кресле в зале ожидания на втором этаже он заметил на своей одежде насекомое.

В тот же день Роспотребнадзор выдал владельцу оборудования предписание о проведении дезинсекции, использование кресел было прекращено. На следующий день, 16 июля, собственник предоставил в ведомство акт о выполненной санитарной обработке.

В управлении подчеркнули, что ситуация остается на их контроле.

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