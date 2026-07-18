Росмолодежи выделили 640 миллионов рублей на фестиваль в Екатеринбурге

«Направить Росмолодежи в 2026 году бюджетные ассигнования, предусмотренные Минфину России по подразделу “Другие общегосударственные вопросы” раздела “Общегосударственные вопросы” классификации расходов бюджетов, в размере 640 000 тысяч рублей на предоставление гранта в форме субсидии автономной некоммерческой организации “Таврида. Арт” на финансовое обеспечение (возмещение) затрат, связанных с организацией и проведением отдельных мероприятий культурной программы Международного фестиваля молодежи», — говорится в документе.