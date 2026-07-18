Зумеры и их родители берут кредиты на экстремальных условиях

А заголовки новостей и в самом деле жизнеутверждающие. Недавно вот мы узнали, что зумеры стали активнее покупать квартиры. Если в 2023 году на россиян в возрасте 20−29 лет приходилось 14% ипотечных сделок, то нынче уже 22%. Но как же так? Недавно ведь еще писали, что молодежь у нас бедная, зарплаты у 20-летних на 20−25% меньше средней по стране, и вообще у них вал банкротств. Откуда деньги? А тут опять новости оптимистичные. Сообщают, что в Сочи, чтобы накопить на первоначальный взнос, теперь нужно на 13 зарплат меньше, чем в 2022 году, а в Калининграде — на 6. В среднем по стране заключение договора с банком стало за четыре года ближе на три зарплаты. Мелочь, а все равно приятно. Ну и всегда можно на юг переехать, раз там теперь коммунизм.