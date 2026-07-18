Школьники из РФ завоевали 4 золота на Международной химической олимпиаде

Более 360 школьников из 93 стран объединила 58-я Международная химическая олимпиада в Ташкенте. Российская сборная завоевала на состязании четыре золотые медали, а один из ее участников — Арсений Гасаненко из Москвы — стал абсолютным победителем, сообщается на сайте кабмина.
«Химия и новые материалы — это обширные, сквозные направления, которые во многом определяют движение человечества вперед. Это слова нашего Президента Владимира Владимировича Путина. Триумф наших ребят на Международной химической олимпиаде — яркое доказательство того, что в России подрастает поколение, способное двигать отечественную науку к новым горизонтам. Эти медали — не просто награды, а сплав таланта, титанического труда школьников и мудрости наставников, сумевших зажечь искру в сердцах учеников», — поздравил ребят вице-премьер Дмитрий Чернышенко.
Министр просвещения Сергей Кравцов также отметил, что успехи российской сборной вновь подтвердили высокий уровень естественно-научного образования в стране.
«Сборная России завоевала 4 золотые медали третий год подряд. Это наглядное свидетельство того, что российская химическая школа сохраняет лидирующие позиции в мире. За каждой вашей медалью стоят годы подготовки, поддержка наставников и ваше упорство. Эти награды — не просто результат, а подтверждение вашей способности искать нестандартные подходы и решать сложные задачи. Уверен, этот опыт станет основой для ваших будущих научных достижений. Поздравляю вас и желаю новых побед!» — сказал Сергей Кравцов.
В состав сборной команды России вошли Арсений Гасаненко и Игорь Устинов из Москвы, Ярослав Косолапов из Магнитогорска, Павел Шептунов из Краснодарского края. Руководитель сборной — доцент химического факультета Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова Александр Белов.
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