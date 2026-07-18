Школьники из РФ завоевали 4 золота на Международной химической олимпиаде

«Сборная России завоевала 4 золотые медали третий год подряд. Это наглядное свидетельство того, что российская химическая школа сохраняет лидирующие позиции в мире. За каждой вашей медалью стоят годы подготовки, поддержка наставников и ваше упорство. Эти награды — не просто результат, а подтверждение вашей способности искать нестандартные подходы и решать сложные задачи. Уверен, этот опыт станет основой для ваших будущих научных достижений. Поздравляю вас и желаю новых побед!» — сказал Сергей Кравцов.