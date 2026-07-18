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Алексей Жидковский предстал в новом образе с короткой стрижкой и бородой

Блогер Алексей Жидковский появился на публике в непривычном образе с накладными волосами и бородой. Предположительно, этот грим был подготовлен специально для выступления на «синей дорожке» фестиваля VK Fest.

Блогер Алексей Жидковский появился на публике в непривычном образе с накладными волосами и бородой. Предположительно, этот грим был подготовлен специально для выступления на «синей дорожке» фестиваля VK Fest.

Сам блогер пока не публиковал новые фотографии в своих социальных сетях, поэтому неизвестно, останется ли этот образ разовой акцией или станет частью его нового сценического амплуа, передает Life.ru.

Жидковский приобрел широкую популярность благодаря эпатажным видео на YouTube и в Telegram, где делится советами по уходу за собой, обзорами косметики и яркими высказываниями. Еще в 2020 году он стал лауреатом «Премии Рунета» в номинации «Персона года».

Ранее Жидковского попросили проверить на пропаганду ЛГБТ* после его выступления на «Тотальном диктанте» в Москве. С таким заявлением выступил председатель партии ЛДПР Леонид Слуцкий. Он потребовал Генпрокуратуру провести проверку, так как блогер читал текст в присутствии подростков.

*Движение ЛГБТ признано в России экстремистским и запрещено.

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