Алексей Жидковский предстал в новом образе с короткой стрижкой и бородой

Блогер Алексей Жидковский появился на публике в непривычном образе с накладными волосами и бородой. Предположительно, этот грим был подготовлен специально для выступления на «синей дорожке» фестиваля VK Fest.
Сам блогер пока не публиковал новые фотографии в своих социальных сетях, поэтому неизвестно, останется ли этот образ разовой акцией или станет частью его нового сценического амплуа, передает Life.ru.
Жидковский приобрел широкую популярность благодаря эпатажным видео на YouTube и в Telegram, где делится советами по уходу за собой, обзорами косметики и яркими высказываниями. Еще в 2020 году он стал лауреатом «Премии Рунета» в номинации «Персона года».
Ранее Жидковского попросили проверить на пропаганду ЛГБТ* после его выступления на «Тотальном диктанте» в Москве. С таким заявлением выступил председатель партии ЛДПР Леонид Слуцкий. Он потребовал Генпрокуратуру провести проверку, так как блогер читал текст в присутствии подростков.
*Движение ЛГБТ признано в России экстремистским и запрещено.