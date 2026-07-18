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Около 7 тонн загрязнённого мазутом песка собрали на побережье Таганрога

Об этом в соцсети «Макс» рассказала мэр города Светлана Камбулова.

В Таганроге завершили уборку береговой линии — с побережья вывезли порядка 7 тонн песка, загрязнённого мазутом. Об этом в соцсети «Макс» рассказала мэр города Светлана Камбулова.

Напомним, 10 июля в результате атаки ВСУ в Ростовской области загорелись нефтепродукты — возгорание зафиксировали в морском порту Таганрога и в Азове. Спустя несколько дней после удара БПЛА по мазутному терминалу в районе Богудонии на берегу обнаружили следы веществ, похожих на нефтепродукты.

К очистке территории подключились городские власти, общественники и волонтёры. В ходе работ собрали 250 мешков загрязнённого песка — их отправили на специализированный полигон.

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