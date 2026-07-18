Около 7 тонн загрязнённого мазутом песка собрали на побережье Таганрога

Напомним, 10 июля в результате атаки ВСУ в Ростовской области загорелись нефтепродукты — возгорание зафиксировали в морском порту Таганрога и в Азове. Спустя несколько дней после удара БПЛА по мазутному терминалу в районе Богудонии на берегу обнаружили следы веществ, похожих на нефтепродукты.