На Ставрополье более 50 человек госпитализировали после отравления

Заведено дело из-за отравления 80 жителей гостиницы в Ставрополье.
В Ставропольском крае 53 человека попали в больницы с признаками острой кишечной инфекции после пребывания в гостиничном комплексе Новоселицкого округа, сообщил региональный минздрав в телеграм-канале.
Всего в регионе за помощью обратились 79 человек, среди которых 25 детей. Инфекция также выявлена у 11 туристов из других субъектов России.
Госпитализация проводилась с 13 по 17 июля, пострадавшие распределены в 10 больниц региона, остальные обратившиеся проходят лечение амбулаторно. На данный момент состояние всех заболевших оценивается как средней степени тяжести, при этом наблюдается положительная динамика, уточнили в минздраве.
Следователи возбудили уголовное дело. Предварительной причиной отравления региональный СК назвал сальмонеллез. Возбудитель инфекции был выявлен в продуктах питания, прошедших кулинарную обработку на пищеблоке комплекса. В настоящее время деятельность гостиницы приостановлена, сообщили ранее в СК.
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