Поиск Яндекса
Ричмонд
+32°
мгла
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

На Ставрополье более 50 человек госпитализировали после отравления

Заведено дело из-за отравления 80 жителей гостиницы в Ставрополье В Ставропольском крае 53 человека попали в больницы с признаками острой кишечной инфекции после пребывания в гостиничном комплексе Новоселицкого округа, сообщил региональный минздрав в телеграм-канале.

Источник: РБК

Заведено дело из-за отравления 80 жителей гостиницы в Ставрополье.

В Ставропольском крае 53 человека попали в больницы с признаками острой кишечной инфекции после пребывания в гостиничном комплексе Новоселицкого округа, сообщил региональный минздрав в телеграм-канале.

Всего в регионе за помощью обратились 79 человек, среди которых 25 детей. Инфекция также выявлена у 11 туристов из других субъектов России.

Госпитализация проводилась с 13 по 17 июля, пострадавшие распределены в 10 больниц региона, остальные обратившиеся проходят лечение амбулаторно. На данный момент состояние всех заболевших оценивается как средней степени тяжести, при этом наблюдается положительная динамика, уточнили в минздраве.

Следователи возбудили уголовное дело. Предварительной причиной отравления региональный СК назвал сальмонеллез. Возбудитель инфекции был выявлен в продуктах питания, прошедших кулинарную обработку на пищеблоке комплекса. В настоящее время деятельность гостиницы приостановлена, сообщили ранее в СК.

Оставайтесь на связи с РБК в «Максе».