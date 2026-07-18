В Ростове-на-Дону с 20 отключат электричество на десятках улиц

В Ростове-на-Дону 20 и 21 июля пройдут плановые отключения электроэнергии. Энергетики «Донэнерго» будут проводить ремонтные работы на сетях, в связи с чем без света временно останутся жилые дома и социальные объекты по ряду адресов.
Отключения запланированы на дневное время — с 9:00 до 17:00 в оба дня.
Так, 20 июля электричества не будет по адресам: проспект Буденновский, 59А, 61/12; улица Тельмана, 8, 10, 21; улица Островского, 96; улицы 35-я линия (21−81), 37-я линия (12−76, 25−97), 39-я линия (24−90); улица Богданова (58−74); улица 2-я Пролетарская (51−75, 44−54); улица Сарьяна (48−66, 55−73); улица Войкова (44−68, 97, 101).
А 21 июля отключения затронут проспект Буденновский, 59А, 61/12; улицы Тельмана, 8, 10, 21; Островского, 96; переулок Аэроклубовский (16−34); улицы Красносельская (80−90, 85−91), Лесопарковая, 90В; Мадояна (110, 139−163, 110/5, 110/6, 110/8, 110/13, 110/5а); Макарова (36−54, 53−71); Мичуринская (106−124); переулки Снеговой (1−27, 42−70), Сортовой (47−73, 52−78), Танковый (1−13, 2−14); улицы Томская (2−28, 1−31), Челябинская (1−7, 2−8), Чукотская, 7; Дачная (12, 12/2а-12/8); Медицинская (1−39, 12, 14, 16); Соловьиная (2−32); Таганрогская (98, 100, 106).
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