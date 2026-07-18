В Ростове-на-Дону с 20 отключат электричество на десятках улиц

В Ростове-на-Дону 20 и 21 июля пройдут плановые отключения электроэнергии. Энергетики «Донэнерго» будут проводить ремонтные работы на сетях, в связи с чем без света временно останутся жилые дома и социальные объекты по ряду адресов.