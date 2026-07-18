В Кирове наградили победителей чемпионатов по цифровому многоборью

Торжественное награждение победителей и призеров XVI Всероссийского и XIII областного чемпионатов по компьютерному и цифровому многоборью среди граждан старшего возраста состоялось в Кирове. Мероприятия по развитию цифровой грамотности населения Кировской области отвечают задачам нацпроекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства», сообщили в управлении массовых коммуникаций региона.
В конце июня команда пенсионеров Кировской области выступила на XVI Всероссийском чемпионате по компьютерному многоборью в Рязани, заняв 2 место в общем зачете среди всех регионов страны. Честь области на всероссийском этапе защищали Дмитрий Канин из Кирова, Лариса Кутько из поселка Тужа и Виталий Мамонов из Кирово-Чепецка.
Соревнования регионального этапа прошли 28 мая на площадке Отделения Социального фонда России по Кировской области. Победители и призеры были определены в нескольких номинациях: «Абсолютное первенство», «Командное первенство», «Весь мир в кармане», «Многонациональная Россия», «Цифровая грамотность. Безопасность», «Лучший результат среди лиц с ограниченными возможностями», «Защитник Отечества» и «Цифровой наставник».
Нацпроект «Экономика данных и цифровая трансформация государства» направлен на цифровизацию отраслей экономики и социальной сферы, а также достижение технологического суверенитета и лидерства. Новые цифровые сервисы делают жизнь россиян легче и удобнее, а борьбу с кибермошенничеством — эффективнее. Ведется активная подготовка ИТ-специалистов, развиваются квантовые технологии и искусственный интеллект. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.