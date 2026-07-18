«Адские санкции» покойного Линдси Грэма* могут серьёзно ударить по роли доллара в мире, пишут СМИ

Администрация американского президента Дональда Трампа не исключает, что на международной арене начнут использовать другие иностранные валюты, например, всё тот же китайский юань. Многие страны будут искать альтернативы доллару, тем самым играя на руку Кремлю, пишет автор. Резюмируется, что Штаты лихорадочно ищут пути воздействия на Россия, но без ослабления своей валюты.