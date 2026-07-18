Скончался известный нижегородский спортивный журналист Владимир Смирнов

Скончался известный нижегородский спортивный журналист, телеведущий и комментатор Владимир Смирнов. Он ушёл из жизни 18 июля на 59-м году жизни, сообщили в министерстве спорта Нижегородской области.
Владимир Смирнов родился 20 мая 1968 года в Горьком. Более 30 лет его профессиональная деятельность была связана с нижегородским телевидением и спортивной журналистикой.
На телевидение он пришёл в 1993 году и стоял у истоков программы «Спорт-тайм» телекомпании «Волга». За годы работы Владимир Смирнов был корреспондентом, редактором, ведущим и спортивным комментатором. С 2020 года он возглавлял редакцию спортивных программ телеканалов «ННТВ», «Волга» и «Волга 24», готовил репортажи и специальные проекты, комментировал футбольные матчи и другие спортивные соревнования, а также участвовал в прямых трансляциях.
Как отметили в региональном минспорте, Владимир Смирнов глубоко знал историю нижегородского спорта, умел передавать атмосферу соревнований и охотно делился опытом с молодыми журналистами и начинающими комментаторами.
«Владимир был искренне влюблён в спорт и предан своему делу. Он не просто рассказывал о матчах, турнирах и спортсменах — он проживал каждое событие вместе с героями своих сюжетов и зрителями», — говорится в сообщении министерства.
Прощание с Владимиром Смирновым состоится во вторник, 21 июля, в Староярмарочном соборе.
Редакция сайта pravda-nn.ru выражает соболезнования родным, близким, друзьям и коллегам Владимира Смирнова.
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