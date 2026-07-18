Скончался известный нижегородский спортивный журналист Владимир Смирнов

На телевидение он пришёл в 1993 году и стоял у истоков программы «Спорт-тайм» телекомпании «Волга». За годы работы Владимир Смирнов был корреспондентом, редактором, ведущим и спортивным комментатором. С 2020 года он возглавлял редакцию спортивных программ телеканалов «ННТВ», «Волга» и «Волга 24», готовил репортажи и специальные проекты, комментировал футбольные матчи и другие спортивные соревнования, а также участвовал в прямых трансляциях.