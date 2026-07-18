Более 100 нижегородцев приняли участие в зарядке перед Суперкубком России

В Нижнем Новгороде в преддверии матча OLIMPBET Суперкубка России по футболу состоялись чемпионская зарядка и пробежка по набережной. Участниками спортивной акции стали более 100 жителей и гостей города, рассказал министр спорта Нижегородской области Дмитрий Кабайло.
К тренировке присоединились известные спортсмены, олимпийские чемпионы, участники шоу «Титаны» и спортивные блогеры. Зарядку вместе с нижегородцами провели олимпийский чемпион по спортивной гимнастике Никита Нагорный, бывшие футболисты сборной России и ФК «Спартак» Денис Глушаков и Ари, олимпийский чемпион по спортивной гимнастике Артур Далалоян, блогер Алексей Столяров, спортивная телеведущая Камила Харисова, а также Анастасия Тукмачева, Илья Бельский, Альбина и Регина Мухаметшины.
По словам Дмитрия Кабайло, акция прошла в преддверии матча за OLIMPBET Суперкубок России и объединила любителей спорта, профессиональных атлетов и гостей Нижнего Новгорода.
Спортивное мероприятие стало частью программы, приуроченной к проведению в городе одного из главных футбольных событий российского сезона.
Напомним, что 18 июля 2026 года на стадионе «Совкомбанк Арена» пройдет Суперкубок по футболу. В столице Приволжья сыграют победитель чемпионата России «Зенит» и обладатель Кубка страны «Спартак». В день матча легенды футбола станут центральными участниками фестиваля болельщиков, который РФС организует на площади у «Совкомбанк Арены». Гостей ждут автограф- и фотосессии, возможность сыграть со звёздами в футбол, участие в конкурсах и розыгрышах.
Ранее на сайте pravda-nn.ru сообщалось, что футболисты «Зенита» и «Спартака» приехали в Нижний Новгород на Суперкубок России.