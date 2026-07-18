В городе Сегеже Республики Карелии благоустроили сквер на улице Мира

Помимо сквера на улице Мира, преображается еще одно городское пространство. В этом году победителем всероссийского голосования стал сквер у памятника В. И. Ленину перед гостиницей «Выг». Территория уже выигрывала голосование в 2021 и 2024 году, что позволило начать ее благоустройство. В сквере был отреставрирован памятник Ленину, установлены вазоны, заменены урны, скамейки и ограждение, отремонтированы пешеходные дорожки, установлено дополнительное освещение. В 2027 году сквер получит федеральные деньги на ремонт оставшихся пешеходных дорожек, что позволит окончательно завершить благоустройство.