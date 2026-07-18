В городе Сегеже Республики Карелии благоустроили сквер на улице Мира

Сквер на улице Мира в городе Сегеже в Карелии получил новый облик по нацпроекту «Инфраструктура для жизни». Все работы на территории уже завершены, сообщили в администрации главы республики.
Эта общественная территория у памятника партизану на улице Мира стала победителем Всероссийского голосования за объекты благоустройства. На средства нацпроекта там уложили пешеходные дорожки из брусчатки и установили металлические вазы.
Помимо сквера на улице Мира, преображается еще одно городское пространство. В этом году победителем всероссийского голосования стал сквер у памятника В. И. Ленину перед гостиницей «Выг». Территория уже выигрывала голосование в 2021 и 2024 году, что позволило начать ее благоустройство. В сквере был отреставрирован памятник Ленину, установлены вазоны, заменены урны, скамейки и ограждение, отремонтированы пешеходные дорожки, установлено дополнительное освещение. В 2027 году сквер получит федеральные деньги на ремонт оставшихся пешеходных дорожек, что позволит окончательно завершить благоустройство.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.