Один из основателей рок-группы Pink Floyd Роджер Уотерс в эфире YouTube-канала журналиста Такера Карлсона заявил о том, что США и Европа должны налаживать отношения с Россией.
— Мы должны сотрудничать с Россией. Меня беспокоит, что некоторые люди в правительствах США, Великобритании и ЕС выступают с леденящими кровь жестокими заявлениями о возможности войны. Россия не собирается нападать на Европу, — сказал артист.
Кроме того, Уотерс подчеркнул решающий вклад Советского Союза в разгром нацистской Германии. Он отметил, что СССР одержал победу в войне еще до полноценного вступления в конфликт других стран антигитлеровской коалиции.
Глава Министерства иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна ранее выразил мнение, что европейские страны после начала военного конфликта на Украине осознали, насколько важно оказывать на Россию давление.
Президент Финляндии Александр Стубб в то же время заявил, что Хельсинки следует морально подготовиться к восстановлению отношений с Москвой на политическом уровне.
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова в ответ на это отметила, что для нормализации отношений недостаточно слов, в первую очередь необходимы реальные шаги.