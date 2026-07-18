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Михаил Пучков высказался об отмене домашнего задания для первоклассников

Министр объяснил, почему маленьким школьникам не нужны дополнительные задания.

Источник: Комсомольская правда

Первоклассникам нужно «мягко» включаться в образовательный процесс, а домашнее задание, наоборот, сильно их нагружает. Об этом заявил министр образования и науки Нижегородской области Михаил Пучков в эфире радио «Комсомольская Правда — Нижний Новгород».

Министр рассказал, что первоклассников не должны грузить домашним заданием. Ведь они не будут выполнять его самостоятельно: поздно вечером родители вместе с детьми засядут за выполнением уроков.

— Это отбивает желание учиться в дальнейшем, — отметил Михаил Пучков.

Вместо домашнего задания первоклассникам могут предлагать развивающие задания, например на моторику рук. Для начала маленький школьник должен приучить себя к выполнению небольших заданий, научиться концентрации.

Михаил Пучков напомнил о важности совместного досуга родителя и ребенка. Это могут быть незначительные дела или разговоры. Ребенку важно познавать этот мир.

-Сейчас ребенок познает мир через определенные техники. Нужно провести время с ребенком: задать ему вопросы, порассуждать, прочитать вместе книжку, — уточнил министр.