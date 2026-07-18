В Волгограде определились с названием новой зоны отдыха на юге города

Отметим, как ранее сообщала редакция, в настоящее время в создаваемом на территории Красноармейского района парке развернулась масштабное преображение: помимо 50-метрового колеса обозрения и строительства других аттракционов здесь обустраиваются новые прогулочные зоны. В общей сложности специалисты высадят 60 крупномерных деревьев и уложат 2,2 тыс. кв. метров газона. Всего же в рамках первого этапа, включая кустарники и цветы, будут высажены более 2 тыс. растений.