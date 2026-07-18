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В Волгограде определились с названием новой зоны отдыха на юге города

В Волгограде компания-концессионер, инвестирующая в создание новой зоны отдыха на территории Красноармейского района в.

В Волгограде компания-концессионер, инвестирующая в создание новой зоны отдыха на территории Красноармейского района в створе бульвара Энгельса, сообщила о завершении подбора ей нового наименования. Территорию решено назвать «Южный парк Волгограда».

— Наименование нового парка подчеркивает географическое расположение и связывает место с Красноармейским районом и его идентичностью. «Южный парк» станет новым местом притяжения для жителей самого южного района города с благоустроенными прогулочными зонами, семейными аттракционами и 50-метровым колесом обозрения «Красное солнце», — говорится в пресс-релизе.

Отметим, как ранее сообщала редакция, в настоящее время в создаваемом на территории Красноармейского района парке развернулась масштабное преображение: помимо 50-метрового колеса обозрения и строительства других аттракционов здесь обустраиваются новые прогулочные зоны. В общей сложности специалисты высадят 60 крупномерных деревьев и уложат 2,2 тыс. кв. метров газона. Всего же в рамках первого этапа, включая кустарники и цветы, будут высажены более 2 тыс. растений.

Фото: пресс-служба парка.

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